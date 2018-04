Wirtschaftsminister Martin Dulig hört das gern. "Damit sind die Standorte für lange Zeit sicher. Hier wird ein Knowhow gebunden, was wir in Sachsen gut gebrauchen können. Wir sind eben nicht nur verlängerte Werkbank sondern hier wird Innovation und Zukunft gebaut. Wir haben ein sehr innovatives Zuliefersystem, wo wir natürlich auch etwas einbringen wollen", sagt er.

Doch Dulig weiß: Es wird für die sächsischen Zulieferer nicht einfach. Ein Elektromotor besteht aus deutlich weniger Teilen als ein Verbrennungsmotor. Womöglich wird mancher VW-Partner an Umsatz einbüßen. Auch Ulbrich mahnt, die Zulieferer müssten sich neuen Ideen öffnen. Ein-Fahrzeug habe auch in Zukunft noch vier Räder, Lenker, Sitze und so weiter. "Aber E-Fahrzeuge der Zukunft werden sich mit ihrem Kundenerlebnis darüber auszeichnen, dass sie entsprechend vernetzt sind und Services bieten. Und damit kommen wir mehr in den Bereich der Unterhaltungselektronik und der IT-Technik. Und ich glaube, da gilt es auch Augenmerk darauf zu richten gerade für die Zulieferindustrie hier in Sachsen. Ich glaube, da ist noch Luft nach oben."