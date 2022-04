Walpurgisnacht So feiern und feuern Sie in Mitteldeutschland in den Mai!

Hauptinhalt

Es ist Zeit für Teufelskult und Hexentanz in der letzten Aprilnacht! Vielerorts lodern Feuer, sie sollen die bösen Geister des Winters vertreiben. Zu Walpurgis werden auch traditionell Maibäume aus dem Wald geholt und der Liebsten vor das Haus gestellt. Außerdem sollten der Legende nach in vorchristlichen Zeiten rituelle Liebesakte auf den Feldern die Bodenfruchtbarkeit erhöhen. Was auch immer Sie vorhaben: Hier finden Sie Tipps für Hexenfeuer und Maifeiern in Mitteldeutschland.