Seit der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan versuchen täglich viele Afghanen und ausländische Staatsbürger das Flughafengelände zu erreichen, um mit einem der Evakuierungsflüge das Land zu verlassen.



Die deutsche und die amerikanische Botschaft in Kabul rieten ihren Staatsbürgern inzwischen, zu Hause zu bleiben. Wegen der chaotischen Situation war die Evakuierung am Samstag ins Stocken geraten und die Bundeswehr konnte nur wenige Menschen ausfliegen.