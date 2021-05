Bei einem Angriff auf ein Gymnasium im südwest-russischen Kasan hat es mehrere Todesopfer gegeben. Zwei russische Staatsagenturen berichteten übereinstimmend von elf getöteten Menschen – die meisten von ihnen Schulkinder, aber auch mindestens eine Lehrkraft. Weitere 32 Menschen seien verletzt worden. Die Polizei nahm Agenturberichten zufolge einen verdächtigen Jugendlichen fest. Ein zweiter Angreifer, der sich in dem Schulgebäude verschanzt habe, sei getötet worden. Ob es sich um Schüler der Einrichtung handelt, ist noch unklar. Augenzeugen hatten zudem davon berichtet, eine Explosion gehört und starken Rauch gesehen zu haben. Die Schüler wurden aus der Schule gebracht, unter anderem in einen benachbarten Kindergarten.

Kasan hat 1,2 Millionen Einwohner und ist die Hauptstadt der russischen Republik Tatarstan. Die tatarischen Behörde kündigten an, die Sicherheitsvorkehrungen an den anderen Schulen der Stadt zu verschärfen. Der tatarische Präsident Rustam Minnichankow machte sich Agenturberichten zufolge am Angriffsort ein Bild von der Lage. Dem staatlichen Fernsehen sagte er, bei dem Festgenommenen handele es sich um einen 19-Jährigen, der einen Waffenschein habe.