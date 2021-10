Rumänien Erneuter Brand auf Corona-Intensivstation

In Rumänien sind bei einem erneuten Brand in einem Krankenhaus mindestens sieben Menschen getötet worden. Das gab das Innenministerium in Bukarest bekannt. Anfänglich war zunächst von neun Toten die Rede.

Möglicherweise veraltete Installationen schuld

Demnach brach das Feuer am Freitagvormittag auf der Intensivstation eines Krankenhauses in der Schwarzmeer-Stadt Constanta aus. Auf der Station waren insgesamt zehn Covid-19-Patienten behandelt worden, drei überlebten offenbar das Unglück.



Noch ist nicht bekannt, wie es zu dem Brand kommen konnte. Rumänische Medien mutmaßten, dass veraltete Installationen elektrischer Leitungen die Brandursache gewesen sein könnten. Gesundheitsminister Attila Cseke sagte, dass in allen Krankenhäusern die Installationen überlastet seien. Er habe aber bislang keine Informationen zum aktuellen Unglück. Die Ermittlungen der Spezialisten liefen bereits.

Iohannis: Rumänischer Staat hat versagt

Der rumänische Präsident Klaus Iohannis sprach von einem "schwarzen Tag" und einem "schrecklichen Drama". Der Staat habe bei seiner "grundlegenden Aufgabe versagt, seine Bürger zu schützen". Das veraltete Krankenhaussystem stünde angesichts der vierten Corona-Welle unter einem unvorstellbaren Druck. In Rumänien gibt es gerade neue Rekordwerte bei den landeseigenen Corona-Fallzahlen. Die gut 1.300 Betten auf den Intensivstationen, die für Covid-19-Patienen vorgesehen sind, sind nahezu komplett belegt. Auf die hohe Auslastungen sind die jahrzehntealten maroden Krankenhäuser in ihrer Infrastruktur gar nicht ausgelegt.



Rumänischer Präsident Klaus Iohannis, hier 2018 bei einer Rede vor dem EU-Parlament. Bildrechte: Genevieve Engel/European Union 2018

Zwei ähnliche Brände seit November 2020

Seit November war es in Rumänien zu ähnlichen Bränden auf Intensivstationen zweier anderer Krankenhäuser im Land gekommen. Bei den beiden Unglücken in Piatra Neamt und Bukarest starben insgesamt 27 Menschen, über 100 wurden teils schwer verletzt.



Das Innenministerium hatte bei Kontrollen bereits seit 2019 immer wieder angemahnt, dass viele Installationen elektrischer Leitungen in den Krankenhäusern völlig überholt seien. Das rumänische Gesundheitssystem ist chronisch unterfinanziert, auch fehlt es vor allem in der Provinz an Ärzten in den Krankenhäusern. Tausende Mediziner haben seit den 1990er-Jahren das Land verlassen.