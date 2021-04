Christen in aller Welt haben am Karfreitag an die Kreuzigung Jesu erinnert. Im zweiten Jahr in Folge waren die Gedenkfeiern coronabedingt weltweit nur mit Einschränkungen möglich. Auch beim Gottesdienst im Petersdom in Rom waren am Abend nur wenige Gläubige zugelassen. Papst Franziskus erinnerte in seiner Predigt an das Leiden und Sterben von Jesus Christus.