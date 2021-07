Dritte Impfung Biontech/Pfizer wollen Auffrischungsimpfung beantragen

In den USA und in Europa wollen die Impfstoffhersteller Biontech und Pfizer die Zulassung einer dritten Impfung, einer Auffrischungsimpfung, beantragen. Nach Angaben der Bundesregierung bereiten sich Bund und Länder bereits auf Auffrischungsimpfungen in Deutschland vor.