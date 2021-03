Nach einer Marathon-Sitzung von Bund und Ländern in der Nacht zum Montag folgte am Mittwoch die Rolle Rückwärts: Bundeskanzlerin Merkel nahm die verkündete Oster-Ruhetags-Regelung wieder zurück. Das halten ausländische Zeitungskommentatoren davon:

Österreich

"Man sollte den Begriff 'historisch' zwar nicht inflationär verwenden. Doch die Kehrtwende und die Entschuldigung der deutschen Kanzlerin in puncto 'Ruhetage' zu Ostern dürfen ruhig so bezeichnet werden", kommentiert Der Standard aus Österreich: "Es ist ein Vorgehen, das Respekt abnötigt. Merkel hat gemerkt, dass sie auf dem Holzweg ist, und legte den Retourgang ein, um noch mehr Chaos zu verhindern. Dennoch: Es ist ein 'Mea culpa', ausgestoßen in größter Not. Im Kampf gegen die Pandemie wurden Fehler gemacht, der Frust in Deutschland ist riesengroß. Niemand mehr durchblickt die immer neuen Einschränkungen."

Italien

Die italienische Zeitung Corriere della Sera aus Mailand stellt zur Entschuldigung der Kanzlerin fest: "Es ist ein Akt des Mutes und der politischen Ehrlichkeit, aber auch das Eingeständnis eines Versagens, das die strukturelle Schwäche der Kanzlerin zeigt, die das Ende ihres Mandats erreicht hat. (...) In den vergangenen Monaten ist die Impfkampagne in der Verantwortung der Regierung, aber vor allem durch die Schuld der Bundesländer, ins Stocken geraten. Eine wirksame Schnelltest-Strategie wurde nicht gestartet. Der Plan, zwei Corona-Tests je Woche in allen Schulen durchzuführen, trat nie in Kraft. Es wurde keine Studie dazu gemacht, welche Aspekte des sozialen Lebens für die Verbreitung des Virus möglicherweise am gefährlichsten sind. Darüber hinaus haben die Ministerpräsidenten der Bundesländer eine zentrale Koordinierung nie wirklich akzeptiert und es immer vorgezogen, ihr eigenes Ding zu machen ( ... )."

Schweiz

Der Zürcher Tages-Anzeiger kommentiert: "Das zuletzt wenig überzeugende Krisenmanagement der Regierung wird damit endgültig zum Debakel. Und zwar zu Merkels Debakel. ( ... ) Der Fehler erschüttert Merkels Glaubwürdigkeit im Mark. Was soll es heißen, dass sie dafür die politische 'Verantwortung' übernimmt? Sechs Monate vor ihrem geplanten Abschied kann sie schwerlich zurücktreten. Eine Rebellion ihrer Partei gegen sie scheint wenig wahrscheinlich. Zumal Merkel zuletzt noch die Politikerin war, zu der am meisten Deutsche Vertrauen hatten."

Die Neue Zürcher Zeitung resümiert: "Was bleibt, ist der Eindruck einer politischen Führung, die durch schlechtes Regierungshandwerk für Chaos und Verunsicherung in Deutschland sorgt: Dass offenbar keiner der am Corona-Gipfel per Video Zugeschalteten erkannte, dass die Idee der 'Osterruhe' schlicht nicht praktikabel war, verwundert selbst dann, wenn man der Kanzlerin und den Ministerpräsidenten zubilligt, den Entscheid im Zustand der Übermüdung getroffen zu haben. ( ... ) Alle Gipfelteilnehmer hätten die 'Osterruhe' mitgetragen, betonte der nordrhein-westfälische Regierungschef und deutsche CDU-Vorsitzende Armin Laschet. Derartige Wortmeldungen können nicht verschleiern, dass Angela Merkel, die vielen einmal als Argument dafür galt, CDU oder CSU zu wählen, für die Unionsparteien längst zu einer Belastung im Wahlkampf geworden ist."

Belgien