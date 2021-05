EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen sagte, die EU werde so lange Druck auf das Regime Lukaschenko ausüben, "bis es die Freiheit der Meinung und die Freiheit der Medien respektiert". Sie unterstrich, dass in der EU ein Investitions- und Wirtschaftspaket für Belarus im Umfang von drei Milliarden Euro bereitstehe. Dies bleibe eingefroren, bis das Land demokratisch werde.

Roman Protasewitsch (Archivbild 2017) Bildrechte: dpa

Belarus hatte am Sonntag ein Ryanair-Flugzeug mit mehr als 100 Passagieren auf dem Weg von Athen nach Vilnius zur Landung gebracht. Dabei war auch ein Kampfjet vom Typ MiG-29 beteiligt. Die amtliche Nachrichtenagentur Belta schrieb, Lukaschenko selbst habe die Landung in Minsk angeordnet. Angeblich lag eine Bombendrohung vor. Gefunden wurde später nichts. Unter den Passagieren war auch der im litauischen Exil lebende Protasewitsch. Er und seine russische Begleiterin wurden in Minsk festgenommen. Sein Verbleib ist unklar. An Bord der Maschine waren nach Einschätzung von Ryanair-Chef Michael O'Leary auch Agenten des belarussischen Geheimdienstes KGB.