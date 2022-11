Ein niederländisches Strafgericht in Amsterdam hat drei ehemals hochrangige pro-russische Separatisten wegen des Abschusses des Passagierfluges MH17 über der Ostukraine im Juli 2014 mit 298 Toten wegen Mordes schuldig gesprochen. Ein vierter Angeklagter wurde freigesprochen. Das Gericht verkündete das Urteil am Donnerstag in Abwesenheit der Angeklagten. Das Gericht sprach sich für lebenslange Haftstrafen aus. Lediglich der Freigesprochene hatte sich von Anwälten vertreten lassen.