In Frankreich gibt es seit Januar immer wieder Demonstrationen mit großer Beteiligung gegen die geplante Rentenreform – nicht nur in der Hauptstadt, sondern auch in Nancy, Straßburg und Toulouse. Zuletzt hatten am Samstag landesweit erneut Hunderttausende Menschen gegen die Reform der Regierung protestiert. Das Innenministerium bezifferte die Zahl der Demonstranten auf 368.000. Gewerkschaften hatten dagegen bis zu eine Million Menschen erwartet.