Bundeskanzler Olaf Scholz hat am Sonntagmittag den G7-Gipfel eröffnet. Er und US-Präsident Joe Biden beschworen kurz vor der offiziellen Begrüßung auf Schloss Elmau in Bayern die Geschlossenheit des Westens gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine. Russlands Präsident Wladimir Putin habe diese Geschlossenheit nicht erwartet, sagte Scholz. Biden dankte für die Rolle, die Scholz dabei spiele und sagte: "Wir müssen zusammenbleiben."