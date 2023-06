Die Räumungarbeiten dauern an. Vaishnaw sagte, die Untersuchungen seien jedoch bereits abgeschlossen. Ein Bericht soll am Nachmittag vorgelegt werden.

Premierminister Narendra Modi hatte sich erschüttert gezeigt und schrieb am Samstag auf Twitter: "In dieser Stunde der Trauer sind meine Gedanken bei den trauernden Familien." Der Tag wurde in Odisha zum Trauertag erklärt. Modi kündigte zudem finanzielle Entschädigungen für die Hinterbliebenen an.