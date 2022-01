Nach den gewaltsamen Protesten in Kasachstan haben die Sicherheitskräfte die Lage nach Regierungsangaben größtenteils wieder unter Kontrolle. Präsident Kassim-Schomart Tokajew erklärte am Freitag, die verfassungsmäßige Ordnung sei "in allen Regionen weitgehend wiederhergestellt".



Die Einsätze der Sicherheitskräfte würden "bis zur vollständigen Vernichtung" militanter Gruppen fortgesetzt. Landesweit seien 70 Kontrollposten errichtet worden.