Nach gewaltsamen Protesten in Kasachstan hat die Regierung geschlossen ihren Rücktritt eingereicht. Präsident Kassim-Schomart Tokajew akzeptierte das Gesuch, teilte sein Büro am Mittwoch mit. Tokajew ernannte Alikhan Smailow, den bisherigen ersten stellvertretenden Ministerpräsidenten, zum amtierenden Regierungschef.

Steigende Gaspreise hatten vor Tagen Unruhen in dem Land in Zentralasien ausgelöst. Die Proteste weiteten sich seitdem über das Land aus. Am Dienstag hatte es gleich in mehreren Städten und Dörfern des autoritär regierten Landes Demonstrationen mit Tausenden Teilnehmern gegeben.