In Kasachstan sind bei einem Brand in einer Kohlemine mindestens 32 Arbeiter ums Leben gekommen. Wie das Ministerium für Notfallsituationen am Samstag mitteilte, werden noch 14 Bergleute vermisst. Es ist das schwerste Grubenunglück seit Jahren.

Nach Angaben des Minenbetreibers ArcelorMittal kam es am Morgen in einem Kohlebergbauschacht zu einer Methangasexplosion. Zu dem Zeitpunkt der Explosion hielten sich mehr als 205 Kumpel unter Tage auf. 208 Bergleute konnten lebend an die Oberfläche gebracht werden, so der Betreiber. Was das Feuer ausgelöst hatte, war zunächst noch unklar.