Klimakonferenz in Glasgow Weltweit kreative Proteste fürs Klima

Seit einer Woche läuft die Weltklimakonferenz in Glasgow. Begleitet werden die dortigen Verhandlungen seit Tagen von Protesten. Diese verteilten sich am Samstag über den gesamten Globus: Über 300 Protestaktionen fanden statt. Die Veranstalter setzten auf kreative Protestformen, um die schleppenden Fortschritte in Glasgow zu kritisieren.