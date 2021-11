Der weltweite CO2-Ausstoß ist fast so hoch wie vor der Coronavirus-Pandemie. Das geht aus einer Studie des Global Carbon Projects von Wissenschaftlern der USA und Großbritanniens hervor, die auf der Weltklimakonferenz in Glasgow vorgestellt wurde. Die Forscher erwarten demnach in diesem Jahr Emissionen von mehr als 36,4 Milliarden Tonnen Kohlendioxid. Das seien 4,9 Prozent mehr als 2020 und fast so viel wie im Vor-Pandemie-Jahr 2019.