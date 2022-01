Arbery-Prozess Lebenslange Haft für Mord an schwarzem Jogger

Drei Weiße verfolgen in den USA einen schwarzen Jogger. Am Ende der Hetzjagd wird der unbewaffnete Afroamerikaner erschossen, doch die Täter bleiben zunächst unbehelligt. Erst als ein Video von der Tat auftaucht, kommen die Ermittlungen in Fahrt. Der Fall hat in den USA aber auch weltweit für Empörung gesorgt. Das Opfer wurde zu einer Symbolfigur der Black-Lives-Matter-Bewegung. Nach den Urteilen wurde nun das Strafmaß verkündet.