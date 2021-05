Am Montag und Dienstag waren etwa 8.000 Menschen in Ceuta und damit faktisch in die EU eingedrungen. Zuvor hatte Marokko die Grenzkontrollen zur Enklave gelockert. Beobachter in Spanien sind davon überzeugt, dass ein Streit über die Westsahara, die bis 1975 spanische Kolonie war, die Krise ausgelöst hat. Marokko beansprucht große Teile des dünn besiedelten Gebiets an der Nordatlantikküste für sich.