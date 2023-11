Nahost-Konflikt Israels Kabinett stimmt Waffenruhe zu

22. November 2023, 14:18 Uhr

Israels Regierung hat einer Waffenruhe zugestimmt. Die viertägige Feuerpause soll unter anderem dazu genutzt werden, Gaza-Geiseln gegen Palästinenser in israelischer Haft auszutauschen. Auch humanitäre und medizinische Hilfsgüter sowie Treibstoff sollen in der Zeit in den Gazastreifen geliefert werden.