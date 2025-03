Bildrechte: picture alliance / Captital Pictures | RS/MPI

US-Außenminister Rubio und sein russischer Amtskollege Lawrow haben in einem Telefonat über das weitere Vorgehen bei den Ukraine-Gesprächen beraten.Wie das US-Außenministerium mitteilte, hätten Rubio und Lawrow über die "nächsten Schritte" im Anschluss an die Beratungen beider Länder in Saudi-Arabien gesprochen. Demnach vereinbarten die beiden Außenminister, "weiter an der Wiederherstellung der Kommunikation zwischen den Vereinigten Staaten und Russland zu arbeiten".



In der Mitteilung wurden keine Angaben dazu gemacht, wann die nächste Runde der Gespräche zwischen den USA und Russland stattfinden wird. Rubio informierte Lawrow demnach auch über die jüngsten US-Luftangriffe gegen die Huthi-Rebellen im Jemen. (AFP)