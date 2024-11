Ein im Auftrag des Postdienstleisters DHL in Leipzig gestartetes Frachtflugzeug ist am frühen Montagmorgen in der Nähe des Flughafens der litauischen Hauptstadt Vilnius in bewohntes Gebiet gestürzt. Wie Polizei und Rettungskräfte mitteilten, kam dabei mindestens eine Person ums Leben. Drei weitere Personen wurden ersten Angaben zufolge verletzt ins Krankenhaus gebracht. Das abstürzende Flugzeug habe ein Wohngebäude mit schlafenden Menschen nur knapp verfehlt.