Vier Monate nach dem Absturz eines Frachtflugzeugs von DHL in Litauen geht die litauische Staatsanwaltschaft von einem Pilotenfehler aus. Auf Grundlage der verfügbaren Beweise sei der Grund für den Absturz der in Leipzig gestarteten Maschine menschliches Versagen" gewesen, hieß es am Mittwoch in einer Erklärung.