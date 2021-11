Vom Auswärtigen Amt hieß es im Oktober, man wisse von Unternehmen, die beispielsweise im Irak, gezielt Reisepakete mit einem One-Way-Flug nach Belarus vermarkten würden. Ähnliche Informationen lieferte der polnische Fernsehsender Belsat, der für den belarussischen Markt sendet. Auf von Zuschauern eingesandten Fotos und Videos ist im Oktober zu sehen, wie Flüchtlinge und Migranten auf Airports in Istanbul und Dubai warten und an einem separaten Check-In-Schalter abgewickelt werden.



In der belarussischen Hauptstadt angekommen, würden sie auf dem Flughafen abgeholt und in Hotels gebracht, um dort auf ihren Transfer zur EU-Grenze zu warten, berichteten Augenzeugen. 14 Hotels in Minsk werden im Belsat-Bericht aufgelistet, die im Oktober Fluggäste aus dem Nahen Osten aufgenommen hätten. Flüchtlinge selbst schildern in diesen Tagen, sie seien mit einem Touristenvisum eingereist, das man auf Einladung eines belarussischen Reisebüros bekomme, für 60 Euro zum Normaltarif, für das Doppelte im Schnellfahren und für das Dreifache, wenn das Visum erst am Minsker Flughafen ausgestellt wird. Ein Großteil der Flüchtlinge gibt an, weiter nach Deutschland zu wollen.