Die Unruhen in der an China und Russland grenzenden Ex-Sowjetrepublik dauern seit einer Woche an. Das Land kommt seitdem nicht zur Ruhe. Laut offiziellen Angaben sind dabei bisher mehr als 2.200 Menschen verletzt worden. Vor allem in Almaty hätten rund 1.100 Menschen medizinische Hilfe ersucht, meldete das Staatsfernsehen. Unabhängige Informationen gibt es auch weiterhin nur spärlich.