An einem Freitagmittag tobt in der albanischen Hauptstadt Tirana das übliche Verkehrschaos. Es wird gehupt, was das Zeug hält. Mit geübtem Griff reiht sich der Taxifahrer in den dichten Verkehr ein. "Zu Baba Mondi?" – so nennen die Albaner liebevoll das geistliche Oberhaupt der Bektaschi, einer islamischen Bruderschaft mit schiitischen Wurzeln und Sitz in Tirana. "Ein guter Mann", findet er. Aber warum der Geistliche jetzt einen Staat brauche, das verstehe er nicht.