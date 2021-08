Bulgarien Wie ein Spitzenkoch sein Land retten will

Filip Zahariew zog 18 Jahre lang um den Globus, um in den Küchen der Welt sein Handwerk zu lernen. Seine letzte Station: das Sterne-Restaurant "Gruvelagaret" auf der norwegischen Insel Spitzbergen. Vor einem Jahr kehrte er als Spitzenkoch zurück in seine Heimatregion. Der Nord-Westen Bulgariens zählt zu den ärmsten Regionen der EU. Hier grassiert Abwanderung, die Bevölkerung überaltert, Dörfer verfallen und sterben aus. Ausgerechnet im Dorf Stakevtsi, 70 km von Vidin und drei Kilometer von der serbischen Landesgrenze entfernt, will der 35-Jährige ein Restaurant und zwei Ferienhäuser eröffnen und damit Einheimischen wie Ivanka Petrakieva wieder Hoffnung geben.

Früher lebte das Dorf

Genau 60 Jahre sind vergangen, seitdem Ivanka nach Stakevsti gezogen ist, ein malerisches Dorf im Nordwesten Bulgariens. Sie war 18 Jahre alt, als sie in dem Dorf ankam, um einen Soldaten zu heiraten. Während sie in ihrem Garten voller Rosen und Himbeersträucher sitzt, teilt sie die Erinnerungen ihrer Jugend mit ungekünstelter Nostalgie.

"Es war toll. Es lebten 3.000 Menschen hier. 3.000. Es waren sehr gute Leute. Jeden Sonntag gingen wir Horo tanzen (Anm. d. Red.: einen traditionellen bulgarischen Volkstanz), es war perfekt", erinnert sich Petrakieva, im Dorf bekannt als "Baba" (Oma). Ivanka Petrakieva, 78 Jahre alt, hatte mal eine gute Zeit in ihrem Dorf. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Dennoch ist 60 Jahre später bis auf den atemberaubenden Ausblick und die Himbeeren, die man pflücken kann, während man auf den heruntergekommenen Straßen Stakevtsis bummelt, nicht viel von dem Ort übrig geblieben, an den sich Ivanka erinnert. Was am meisten fehlt, sind die Menschen. Während in den 1960er-Jahren noch 3.000 Menschen hier lebten, hat das Dorf inzwischen nur noch 130 Einwohner. Die meisten von ihnen sind zwischen 70 und 80 Jahre alt.

"Ich weiß nicht, warum es so kam. Die Leute gingen und das Dorf verfiel. Das Land ist verlassen. Es gibt nur noch Schakale und Schweine. Das war's," so Ivanka.

Traum von einer besseren Zukunft

Wenn der Spitzenkoch Filip Zahariew nicht mehr weiterweiß, nimmt er seine Fotokamera und geht raus in die wunderschöne Natur oder aber auch in die verlassenen Dörfer. Leere und Verfall geben ihm Ruhe und erinnern ihn an sein Ziel, die Gegend wieder zu beleben. Wenn er mit seinem Restaurant Erfolg hat, so sein ambitionierter Traum, werden Besucher aus der ganzen Welt kommen und Geld in die verarmte Region bringen. Nicht alle Einheimischen glauben daran, aber bei einigen hat Filip schon jetzt einen Hoffnungsschimmer auf eine bessere Zukunft geweckt. Das Dorf Stakevtsi im Nordwesten Bulgariens - eines der am schlimmsten von der Entvölkerung betroffenen Dörfer weltweit. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Viele Dörfer im Nordwesten Bulgariens, die in den letzten drei Jahrzehnten den berüchtigten Titel des globalen Zentrums der Entvölkerung erworben haben, teilen dasselbe Schicksal wie Stakevtsi. Die Entvölkerung ist ein großes Problem für Bulgarien. Seit das kommunistische Regime 1989 zerfiel, schrumpfte die Bevölkerung um ein Fünftel von 9 Millionen auf etwas mehr als 7 Millionen Einwohner. Ein Exodus, der gewaltiger ist als beispielsweise in Ländern wie Syrien oder Bosnien Herzegowina, aus denen wegen des Krieges viele Menschen flohen.

Studie: Bulgarien "blutet aus"