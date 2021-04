Von Missständen gezeichnet ist auch das rumänische Gesundheitssystem: Die Infrastruktur gilt als äußerst marode, zudem herrscht seit langem akuter Mangel an medizinischen Personal, das massenhaft nach Westeuropa ausgewandert ist. "Hüte dich vor dem Krankenhaus", besagt ein geflügeltes Wort in Rumänien, weil man darin sterben kann, statt gerettet zu werden. Intensivmedizinerin Camelia Roiu sagt: "Ich selbst habe Angst, in einem Krankenhaus zu landen, weil einem dort alles Mögliche passieren kann. Unser Gesundheitssystem ist durch die jahrelange Korruption völlig erodiert."



Roiu gehört zu den namhaftesten Ärzten in Rumänien, auch weil sie nach der Colectiv-Tragödie der Presse wichtige Informationen zuspielte, warum die Schwerverletzten auf den Intensivstationen reihenweise starben: "Ich hatte das Gefühl, ich werde wahnsinnig, wenn ich nicht die Wahrheit sage." Allein acht Patienten starben in der Spezialklinik für Brandverletzte in Bukarest, in der die Medizinerin bis heute arbeitet. "Sie starben an multiresistenten Keimen, die sie im Krankenhaus bekommen hatten", sagt Roiu. Die Klinik ist inzwischen renoviert, doch sei die Sterberate auf der Intensivstation immer noch hoch, sagt die Medizinerin: "Die Keime bleiben in den Wänden, in der Kanalisation. Man kann ein solches Krankenhaus nicht renovieren, sondern man muss es von Grund auf neu bauen."