Politisch aufgeladen waren auch spätere Wettbewerbe. Zwei Jahre nach der russischen Annexion der Krim gewann 2016 die krimtatarische Sängerin Jamala den Wettbewerb. In ihrem ergreifenden Lied "1944" sang sie über die Deportation ihres Volkes von der Halbinsel in der Stalin-Zeit. Im folgenden Jahr gab es beim ESC in Kiew dann einen Streit über die Teilnahme der russischen Sängerin Julia Samojlowa. Sie war nachweislich über Russland auf die Krim gereist, was nach ukrainischer Gesetzgebung aber verboten ist und in der Regel mit einer Einreisesperre bestraft wird. Und so verboten die ukrainischen Behörden Samojlowa auch die Einreise in die Ukraine, Russland zog anschließend seine Teilnahme zurück.

Spannend geht es in der Ukraine aber auch schon bei den nationalen Vorentscheiden zu. Und das einerseits musikalisch – die nationalen Wettbewerbe gehören zu den wichtigsten Unterhaltungsevents des Jahres – andererseits aber auch politisch. So gewann 2018 die Sängerin Maruv den Vorentscheid in einem harten Konkurrenzkampf. Doch schon während des nationalen Ausscheids gab es eine Diskussion über Maruvs Konzerte in Russland, denn Auftritte ukrainischer Künstler in Russland waren nicht allen in der Ukraine recht. Teile der Gesellschaft sowie der für den ESC zuständige öffentlich-rechtliche Sender waren allerdings der Ansicht, es sei Privatsache der Sängerin, wo sie touren würde, beim ESC vertrete sie jedoch ihr Land. Nach heftigen öffentlichen Auseinandersetzungen nahm die Ukraine am Ende gar nicht am ESC 2018 teil. Wegen Maruvs Ausschluss lehnten auch Maruvs Konkurrenten ab, dabei zu sein.