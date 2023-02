So wie Sogel verwenden Millionen Slowaken beim Umbau ihrer Domizile Materialien, die unter dem Gesichtspunkt von Energieeffizienz ungeeignet sind. Hinzu kommt: Die Menschen in der Slowakei haben es gerne warm in der Wohnung. Wie das Unternehmen Ista Slovensko ermittelte, sind die Innenraumtemperaturen in der Slowakei durchschnittlich um vier Grad Celsius höher als in den übrigen EU-Ländern, die wegen des Ukraine-Krieges bei der Heizung derzeit besonders sparen.