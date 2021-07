In Polen vereinbaren immer weniger Impfwillige einen Termin, obgleich die Anmeldung zum Termin sehr einfach ist. Über eine Hotline kann jeder über 18 Jahre alte Pole in nur wenigen Minuten einen Impftermin vereinbaren. Doch das niedrigschwellige Angebot der Regierung reicht offenbar nicht aus, um die eigenen Landsleute zu motivieren.



Besonders im Süden des Landes ist die Impfskepsis stark verbreitet. In der 6.000-Einwohner-Gemeinde Lipnica Wielka haben sich beispielsweise nur sechs Prozent der Einwohner impfen lassen. In anderen Gemeinden der Region, die an das Tatra-Gebirge grenzt, fällt die Quote ähnlich niedrig aus. Die Gegend lebt vom Tourismus. Pensions- und Restaurantbesitzer befürchten nun, dass ihnen die niedrigen Impfzahlen bald das Geschäft vermasseln werden. Denn sollten die Neu-Infektionen vor Ort wieder steigen, drohen strengere Corona-Schutzmaßnahmen.