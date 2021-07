Russland Impfpflicht lässt Schwarzmarkt florieren

In Russland lief die Impfkampagne beim Start im Dezember so schleppend an wie in kaum einem anderen europäischen Land. Zunächst hatten Produktionsengpässe für Verzögerungen gesorgt. Als sie im März beseitigt waren, führte das schnell zum Überfluss an Impfdosen. Denn fast die Hälfte der russischen Bevölkerung gilt als impfskeptisch. Die Gründe dafür sind vielfältig.



Einerseits hat das Eiltempo der Behörden bei der Zulassung der russischen Vakzine schon im August 2020 große Teile der Öffentlichkeit stutzig gemacht. Andererseits färbte die ausgiebige Kritik in den staatlichen Medien an westlichen Vakzinen auch auf die heimischen Impfstoffe ab. Der wichtigste Grund ist jedoch die fehlende Angst vor Corona. Fast 60 Prozent der Russen erklärten unlängst in einer Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes Levada, sie hätten keine Angst sich mit Corona anzustecken. Fehlende Lockdowns und die äußerst nachlässige Durchsetzung von Maskenpflicht und Abstandsregeln haben diesen Eindruck nur verstärkt.