Solche Preissteigerungen reißen ein Loch in die Finanzen vieler Familien. Gleichzeitig sind für viele Polen auch die Wohnkosten exorbitant gestiegen. Der Grund: In Polen ist Wohnen zur Miete unbeliebt. 84,2 Prozent der Einwohner wohnen im Eigentum (in Deutschland: 51,1 Prozent). Familien, die ihre Wohnung mit einem Kredit finanziert haben, müssen jetzt aufgrund der hohen Inflation fast doppelt so hohe Raten an die Bank abführen wie im vergangenen Herbst, denn in Polen werden die Zinsen in der Regel an die aktuelle Inflation angepasst, während in Deutschland feste Zinssätze für beispielsweise zehn Jahre verbreitet sind.

Inflation im Kühlregal: Manche Lebensmittel haben sich in Polen enorm verteuert – allen voran Butter. Bildrechte: IMAGO / NurPhoto