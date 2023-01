Hinzu kommt, dass in den zwei Pandemie-Jahren die jährliche Priestervisite wegen der Ansteckungsgefahr ausgesetzt war. Über Monate war auch der "normale" sonntägliche Gottesdienstbesuch durch Zutrittsbeschränkungen und Personenlimits in Kirchen stark eingeschränkt. In dieser Zeit haben die Bindungen zur Kirche bei vielen Menschen nachgelassen. Viele berichten, durch die Zwangspause sei ihnen noch klarer geworden, was sie an der katholischen Kirche in Polen stört – zum Beispiel, dass viele Priester politisch der regierenden nationalkonservativen PiS nahestehen und sich auch "auf der Kanzel" nicht scheuen, im wahrsten Sinne des Wortes Partei zu ergreifen. Die Zeit des Lockdowns machte vielen klar, dass sie auch ohne Priester und Kirche beten und ihr geistiges Leben pflegen können – ohne politisch beeinflusst zu werden.

Spenden wegen Inflation unbeliebt

Während der Pandemie blieben Polens Kirchen längere Zeit (fast) leer. Viele Gläubige sind nach der Pandemie nicht mehr in die Gottesdienste zurückgekehrt. Bildrechte: imago images/Hans Lucas Außerdem macht die exorbitante Inflation in Polen – mit fast 17 Prozent mehr als doppelt so hoch wie in Deutschland – den Menschen zu schaffen. So entsteht schnell die Idee, sich die Spende zu sparen. Dabei ist der jährliche Seelsorgebesuch für die Priester eine Art finanzielle "Ernte" – Hochsaison so wie die Sommerferien für Speiseeisverkäufer. Doch inzwischen klopfen sie immer häufiger vergeblich an Türen, hinter denen sich die Gemeindemitglieder totstellen.