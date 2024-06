Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Das Gegengift wurde damals noch in Jugoslawien, später im unabhängigen Kroatien am Institut für Immunologie in Zagreb produziert, allerdings nur bis 2013. In dem 1893 gegründeten Institut wurden über Jahrzehnte hochwertige Bakterien- und Virusimpfstoffe sowie Gegengifte hergestellt, die oft auch für den Export bestimmt waren. Dennoch hat der Staat es versäumt, in das Institut zu investieren und es zu modernisieren. Irgendwann entsprach die Ausstattung nicht mehr modernen Standards und so wurde die Produktion von Gegengiften kurzerhand eingestellt, und das obwohl man pro Jahr mehrere zehntausend Dosen z.B. an das türkische Verteidigungsministerium lieferte. Im Moment muss Kroatien das Gegengift aus dem Ausland importieren und zahlt pro Dosis etwa 3.000 Euro.

"Das Gegengift, das wir hier aus dem Gift unserer Hornotter produziert haben, war wirksam gegen alle im Mittelmeerraum vorkommenden Giftschlangen. Es war ein mehr als hochwertiges Produkt. Obwohl das Haltbarkeitsdatum unserer letzten Charge 2018 abgelaufen ist, haben unsere Tests gezeigt, dass es immer noch hochwirksam ist", sagt Hrvoje Šindler, Tierarzt und Leiter der Abteilung für Antiserumproduktion des Instituts für Immunologie.

Herrschte in seiner Abteilung früher reges Treiben, ist Šindler heute zum Hüter eines Museums geworden. Die Produktion steht seit mehr als zehn Jahren still, so dass Šindler und seine rund 15 Angestellten lediglich die Ausstattung warten und sich um die Versuchstiere kümmern. Aus besseren Zeiten sind unter anderem sechs Pferde übergeblieben, mit deren Hilfe man einst Antikörper für das Gegengift gewonnen hat, aber auch ein gutes Dutzend Hornottern sowie eine Mäusezucht, die als Schlangennahrung dient.

Will man Gegengift herstellen, ist das ein langwieriger Prozess - die Schlangen müssen "gemolken" werden, das so gewonnen Gift wird dann getrocknet und aufbewahrt, um bei Bedarf verdünnt und den Pferden gespritzt zu werden. Die Pferde bilden daraufhin im Blut Antikörper, die extrahiert und konzentriert werden. Daraus wird letztendlich das Antivenin oder Gegengift hergestellt.

Doch das Gegengift hat man über zehn Jahre lang gerade nicht mehr in Kroatien hergestellt, sondern importiert. Nach Jahren des Stillstands hat der kroatische Staat die Wiederbelebung des Instituts für Immunologie zum strategisch wichtigen Projekt erklärt. Denn nicht nur Gegengifte sollen dort wieder hergestellt werden, auch die Produktion von Impfstoffen soll auf den neuesten Stand gebracht und wieder hochgefahren werden. Die Covid-Krise hat Vertretern der kroatischen Regierung deutlich vor Augen geführt, wie wichtig ein solches Institut und die Selbstversorgung im Krisenfall ist. Doch bis die Produktion von Gegengiften in Kroatien wiederaufgenommen wird, könnten noch einige Jahre vergehen.

Darko und Vlado kümmert das herzlich wenig, denn ihre Devise lautet in jedem Fall: gar nicht erst beißen lassen. So auch diesmal, denn mittlerweile sind sie der Schlange in Perušić auf die Spur gekommen - tatsächlich eine giftige Hornotter, die sich in einem Schuppen verkrochen hat. Manchmal kommen Schlangen auf der Suche Mäusen und Ratten in Schuppen, Ställe und sogar Häuser. "Ich hätte ehrlich gesagt lieber eine Schlange im Haus als Mäuse. Die sind viel gefährlicher, wegen der vielen Krankheiten, die sie übertragen können", sagt Vlado, während Darko mit gekonntem Griff und einem Fanghaken die Hornotter in eine Holzkiste bugsiert. "Schlangen würden niemals einen Menschen zuerst angreifen. Es sind äußerst scheue Tiere, die eher das Weite suchen und nur dann angreifen, wenn sie in die Enge getrieben werden. Wir müssen bedenken, dass nicht sie in unseren Lebensraum kommen, sondern wir uns in ihrem Lebensraum ausgebreitet haben", sagt Darko, während er die Holzkiste mit der Hornotter verschließt.

Die beiden müssen die Schlange noch fotografieren, die GPS-Daten des Fangortes und andere Daten aufnehmen, die als Bericht für jede umgesiedelte Schlange an das Umweltministerium gehen. Danach muss die Schlange in sicheren Abstand, aber gleichzeitig in einem definierten Umkreis von mehreren hundert Metern vom Fangort wieder freigelassen werden. "Die Schlangen kommen in der Regel nicht mehr zurück, die haben genug, wenn sie dem Menschen einmal begegnet sind. Die hier hatte Glück, denn der Besitzer hat uns benachrichtigt. Viele Menschen hätten die Schlange einfach erschlagen und weggeworfen. Egal ob giftig oder nicht, jedes Tier hat seinen Platz in der Natur und eine Aufgabe, die es erfüllt", sagt Vlado. Es mache ihn traurig, wenn Menschen die Schlangen einfach töten würden. Deshalb veranstalten er und Darko auch oft Workshops in Schulen, um die Menschen darauf hinzuweisen, welche wichtige Rolle Schlangen in der Natur spielen und deshalb auch streng geschützt sind.