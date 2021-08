Gastronomie in der kroatischen Hafenstadt Dubrovnik Bildrechte: imago images/Pixsell

Albert betreibt eine Bar in Dubrovnik und ist wütend. Und zwar über die neuen Maßnahmen, die der kroatische Corona-Krisenstab Anfang Juli angeordnet hat: "Wenn sie wirklich bei diesen Regeln bleiben, kann ich mein Lokal schließen" sagt Albert der Zeitung Jutarnji List. Neben Öffnungszeiten nur bis Mitternacht, dürfen Bars im Gegensatz zu Restaurants ihre Gäste nur draußen empfangen, und das ausschließlich am Tisch. Viele Kneipen in den engen Altstadtgassen von Dubrovnik haben draußen aber nur wenige Sitzplätze. Dann stehen die Gäste einfach oder sitzen wie bei Albert auf den Treppenstufen, die sich durch die Gassen den Hang hinauf schlängeln.

900.000 Urlaubsgäste zählt man in Kroatien dieser Tage. Das sind etwa ein Viertel so viele Menschen, wie das Land Einwohner hat. So macht die Tourismusbranche gute Umsätze und der kroatische Staat freut sich über die Steuereinnahmen. Während Deutschland für andere Länder am Mittelmeer Reisewarnungen ausgesprochen hat, blieb Kroatien seit dem verspäteten Saisonstart noch größtenteils davon verschont. Wie viele Gastronomen, so sehnen sich auch die Urlauber nach einem unbeschwerten Sommer. Für Barbesitzer Albert ist der aber ganz und gar nicht in Sicht: "Sie lassen einen einfach nicht arbeiten. Einen Schritt nach vorn, fünf zurück." Zudem wurden die Corona-Auflagen in einzelnen Küstengebieten wie der Region Zadar seit Anfang Juli wieder verschärft und nicht zurückgefahren.

Warnsignal an den kroatischen Tourismus

Dass sich das Pandemiegeschehen nicht an den Wünschen der Urlauber und der Tourismusbranche ausrichtet, zeigte sich bereits Mitte Juli, als sich die kroatische Küste "orange färbte". Wechselt die Farbe einer Urlaubsregion auf der Corona-Landkarte des ECDC (Europäisches Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten) von Grün auf Orange, ist das ein erstes Warnsignal für Reisende. Die Karte zeigt eine Kombination aus 14-Tage-Inzidenz und positiven Corona-Tests an. Mitten in der Hochsaison, die vom 15. Juli bis 15. August dauert, bangt man nun in Kroatien, ob und wann sich die Adriaküste auf der ECDC-Karte rot verfärben könnte. Die Tourismus-Saison wäre damit praktisch beendet. Wird es Mitte August sein? Ende August? Oder erst im September?

Strandurlaub in Kroatien: Ist der Spaß bald vorbei? Bildrechte: imago images/Eibner

Die Corona-Regeln, die dem Barbetreiber in Dubrovnik wie Schikane vorkommen, sollen jedoch die Urlaubssaison retten und die dringend benötigten Einnahmen überhaupt möglich machen. Man steckt in einem Dilemma: So lange es noch geht, will man maximalen Umsatz machen. Gleichzeitig darf die Infektionslage nicht außer Kontrolle geraten. Von den kroatischen Behörden sind deshalb unablässig Appelle zu hören, sich an die Corona-Maßnahmen zu halten: Abstand halten, Masken tragen, Menschenmengen meiden. Nicht zu vergessen, die dringende Empfehlung, sich impfen lassen.

Kroaten haben keine Lust auf Impfung