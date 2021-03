Wenn die Russin Alexandra Sinjak an ihren letzten Besuch bei einem Großhändler denkt, dann kommt ihr die Beschreibung "mittelschwerer Schock" in den Sinn. Das Problem: Seit Monaten plagen Russland steigende Lebensmittelpreise. Ein Trend, der sich in den letzten Wochen noch ein Mal verstärkt hat. Dabei geht es Sinjak nicht um ihr Familienbudget. Seit einigen Jahren betreibt sie in Russland ein wohltätiges Projekt namens Dobrodomik, eine Art Kantinen-Kette wo Rentner und Bedürftige kostenlos speisen können. Hauptsächlich wird das Projekt durch Privatspenden finanziert. "Aber zum Teil kaufen wir die Lebensmittel für unsere Küche ein, vieles ist spürbar teurer geworden" sagt die Russin. Gleichzeitig sei die Anzahl der Anfragen von hilfsbedürftigen Rentnern, die Lebensmittel benötigen, deutlich gestiegen. Insbesondere in den letzten beiden Monaten. "Schon früher hatten unsere Alten kaum Geld für ein würdiges Leben. Mit den jetzigen Teuerungen ist es vielen fast unmöglich über den Monat zu kommen" klagt die Russin.