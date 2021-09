Sämtliche Sicherheitsbehörden Russlands sind selbstverständlich auch in diesem Jahr wieder mit ihren Kapellen beim Festival Spasskaja Baschnja vertreten. Ebenso aber auch Orchester aus der ganzen Welt, etwa das Hauptorchester der Streitkräfte von Gabun. Die Militärkapelle aus dem zentralafrikanischen Staat wird von einer Frau geleitet und als "unverwechselbar" gepriesen. Ein weiterer Höhepunkt des diesjährigen Festivals ist der Auftritt eines griechischen Militärorchesters, das seit beinahe 200 Jahren existiert. Die Musiker versprechen einen Ausflug in die Geschichte der griechischen Militäruniformen. 18 Kadetten werden in den Uniformen verschiedener Epochen auf dem Roten Platz marschieren und musizieren.