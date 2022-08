Russisches Eis: auch hierzulande beliebt. Bildrechte: Volker Queck/MDR

Eis, genauer Speiseeis, rangiert bei den Russen unter den beliebtesten Dingen, die sich verzehren lassen, ganz weit oben. Ob das damit zu tun hat, dass es in dem riesigen Lande an vielen Orten so viele Tage im Jahr so furchtbar kalt ist, wie hin und wieder in Artikeln und Reportagen über Russland behauptet wird, wer weiß ...?

Herrlich cremig mit Suchtpotential

Fest steht, russisches Eis hat Suchtpotenzial und findet seine "Opfer" bei Weitem nicht nur in Russland. Vor allem, wer in der DDR gelebt hat, weiß, wovon hier die Rede ist, auch wenn das Eis aus sowjetischer Produktion nicht immer in den Kühltruhen von Konsum und HO lag. Verehrt und geliebt wird die russische Eiscreme offenbar sogar im Reich der Mitte. Russlands Präsident Putin, so heißt es, habe dem chinesischen Staatsoberhaupt Xi Jinping auf dem G-20-Gipfel 2016 ein Eispräsent überreicht und damit höchste Glücksgefühle beim Gastgeber ausgelöst.

"Opium fürs Volk": Eiscreme mit Reinheitsgebot

Eiscreme wurde in der Sowjetunion ab 1938 in Massenproduktion hergestellt. Ob es das Volk in der Zeit des "Großen Terrors" ruhig stellen sollte, soll an dieser Stelle unbeantwortet bleiben. Angesichts der großen Armut im Lande brachte das leckere Speiseeis ganz sicher einen Hauch von Luxus in den Alltag der Menschen. Wie es heißt, wurde sowjetische Eiscreme nach strengen Standards hergestellt. Konservierungsstoffe waren angeblich tabu. Eine Prüfstelle überwachte die Einhaltung des "Reinheitsgebotes".

Zurück in die Vergangenheit