Die drei Kandidaten für das Amt des Patriarchen werden zuvor von den stimmberechtigten Bischöfen – derzeit sind es 39 – aus ihrer Mitte gewählt. Ihre Namen werden dann in Umschlägen in einen leeren Evangelien-Buchdeckel gelegt, aus der ein Mönch den Namen des Gewinners zieht. Diesmal: Porfirije Perić.

Von Beginn seiner Amtszeit an setzt Patriarch Porfirije auf symbolträchtige Gesten: Man "erwischte" ihn mit der Kamera, wie er allein zu Fuß durch Belgrad ging; zu Ostern speiste er mit Obdachlosen und besuchte im Krankenhaus kranke Kinder; im Umgang mit Menschen ist er spontan, spricht nicht von oben herab, wie man es selbst von normalen orthodoxen Priestern gewohnt ist. Kein Prunk, keine Erhabenheit. Dabei ist er wohl der am höchsten gebildete serbische Patriarch der Neuzeit. Als Nachfolger des berühmten serbischen Psychiaters Vladeta Jerotić unterrichtete er an der Theologischen Fakultät in Belgrad das Fach "Psychologie des Hirten".

"The Times They Are A‐Changin", sang Bob Dylan, dessen Lieder der serbische Patriarch gern hört. Und in Serbien fragt man sich: Ist die konservative orthodoxe Kirche gerade im Wandel? Der serbische Patriarch ist in der Heiligen Synode nur "der Erste unter den Gleichen". Doch die alte Garde von autoritären Bischöfen verabschiedet sich allmählich ins Jenseits, für die Verhältnisse der kirchlichen Würdenträger werden sie von jüngeren Gottesmännern ersetzt. Porfirije ist einer von ihnen.