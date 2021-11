Die schlesische Insel der Seligen wurde das Hirschberger Tal am Fuße des Riesengebirges vor zwei Jahrhunderten genannt. Zunächst ließen Leinen-Fabrikanten in der Sommerfrische ihre Anwesen bauen, dann kamen Künstler, Maler, Dichter, darunter Theodor Fontane und Ludwig Richter.

Rund 30 Schlösser und Herrenhäuser sind im Hirschberger Tal zu finden. Die örtlichen Denkmalpfleger sprechen von der größten Schlösserdichte Europas. Nach 1945 verfiel ein Teil der herrschaftlichen Bauten oder wurde völlig anders genutzt, ob als Feuerwehrstation, als Kinderheim, als Schule oder für Ämter. In den vergangenen Jahren wurden die herrschaftlichen Bauten wieder aufgehübscht und die liebliche Landschaft nebst Schlösserdichte ist längst ein beliebtes Ausflugsziel für Touristen.

Die alten Gemäuer wieder instand zu setzen, kann zu einer Lebensaufgabe werden. Der polnische Touristikfachmann Wacław Dzida erwarb Schloss Staniszów/Stonsdorf vor 20 Jahren. Nur das Dach sei damals noch in Ordnung gewesen - von der Ende des 18. Jahrhunderts entstandenen Anlage, die einst Graf Reuß gehörte.

Mehr als 60 Räume gilt es nun in Schuss zu halten. Der 49-jährige neue Schlossherr hat die Anlage, die heute als Hotel genutzt wird, Schritt für Schritt restauriert. Die ersten beiden Etagen sind für Gäste reserviert, unter dem Dach lebt Dzida mit seiner Familie. Wie viel Geld er bereits in die Sanierung der geschichtsträchtigen Gebäude investiert hat, will er nicht sagen. Es bleibt das Geheimnis des Schlossherren.