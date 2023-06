Kilometerlange Lkw-Kolonnen, Fahren im Schneckentempo und tiefer Frust prägten noch in den frühen 2000er Jahren den Alltag der polnischen Autofahrer. "Schaffe ich es oder schaffe ich es nicht?", fragte man sich gewöhnlich vor einem Überholmanöver. Daran, dass nicht alle es auf Polens holprigen Straßen geschafft haben, erinnern die vielen Kreuze am Wegesrand. Nicht nur die sprichwörtliche polnische "Husarenphantasie", also risikofreudiges Verhalten, war daran schuld. Stress, Verzweiflung und Übermüdung wurden vielen Fahrern zum Verhängnis. Mit dem Auto durch Polen zu reisen, machte damals definitiv keinen Spaß – weil es kaum Autobahnen im Land gab.

Straßen wie aus dem Freilichtmuseum

Als sich das Land – flächenmäßig größer als die alte Bundesrepublik – 1989 vom Sozialismus befreite, hatte es – sage und schreibe – circa 230 Kilometer Autobahnen. Mehr als die Hälfte davon lag in Schlesien und Pommern, stammte noch aus deutscher Zeit und gehörte längst unter Denkmalschutz.

Enge alte Landstraßen waren lange Zeit die "Verkehrsadern" von Polen. Autobahnen gab es kaum. Bildrechte: imago/Kai Horstmann Ein Jahrzehnt nach der Wende brachte man es auf 400 Kilometer. So waren Autofahrer manchmal bereit, auch scheinbar verrückte Umwege auszuprobieren. Der Autor dieser Zeilen reiste beispielsweise mehrmals von Breslau nach Stettin über den Berliner Ring. Heute fasst man sich an den Kopf, damals ging es so aber schneller als auf direktem Landweg innerhalb Polens.

Und Kroatien ist nicht nur wegen seiner schönen Strände und einstmals gemäßigten Preise das beliebteste Urlaubsland der Polen geworden. Irena Wloka aus dem oberschlesischen Gleiwitz nennt einen weiteren wichtigen Grund: "In den frühen 2000er Jahren brauchte ich zehn bis zwölf Stunden, um an die polnische Ostseeküste zu kommen. Die Fahrt nach Istrien dauerte meist kürzer. So haben sich viele nach Süden umorientiert."

Polens Autobahn-Revolution

Inzwischen hat eine rasante Entwicklung stattgefunden – ein Netz von Autobahnen und vierspurigen Schnellstraßen ist entstanden. Aus 230 Kilometern sind fast 5.000 geworden. Dabei erinnert sich die mittlere Generation noch sehr gut an Zeiten, als eine Urlaubsreise von Breslau im Südwesten des Landes an die wunderschöne Suwałki-Seenplatte im Nordosten etwa 13 Stunden dauerte. Heute schafft man die Stecke in sieben bis acht Stunden.

Ein Bild aus alten Tagen: Das misslungene Überholmanöver bei Allenstein forderte 2003 zwei Menschenleben. Inzwischen hat sich die Zahl der Verkehrsunfälle in Polen halbiert. Bildrechte: IMAGO / Super Express Der ehemalige Lkw-Fahrer Krzysztof Wąs kennt die Misere aus eigener Anschauung: "Oft musste ich aus dem Süden an die Ostsee. Ich wusste nie, wann ich ankomme. Ans Überholen war außer auf den relativ wenigen vierspurigen Abschnitten überhaupt nicht zu denken. So bildeten sich häufig lange Kolonnen von Lkws, die im Tempo des Langsamsten fahren mussten. Und die Durchfahrten durch die verstopften Städte waren ein Horror."

Dass die Ostseestrände aus dem äußersten Süden heute innerhalb von sechs bis sieben Stunden zu erreichen sind, empfinden viele Autofahrer in Polen als Erfüllung eines fast für unmöglich gehaltenen Traumes. Ein weiterer positiver Effekt der polnischen "Autobahn-Revolution": Die Zahl der Verkehrsunfälle hat sich nahezu halbiert. Von 40.065 im Jahr 2011 sank sie auf 21.322 im Jahr 2022!

Verspäteter Straßenbauboom

Bauarbeiten an einer vierspurigen Schnellstraße Richtung Litauen. Bildrechte: IMAGO/NurPhoto Doch was war passiert und warum begann die Straßenbau-Revolution so spät? Das Bewusstsein, ein europäischer Staat ohne moderne Straßen zu sein, gehörte schon lange zu den nationalen Minderwertigkeitskomplexen der Polen. Selbst die tschechischen und slowakischen Nachbarn verfügten bereits in den späten 1990er Jahren über längere Autobahnabschnitte. In Polen hatte die politische Wende von 1989 aber wider Erwarten keinen Startschuss für große Straßenbauprojekte markiert. In einem Land, das seine Wirtschaft weitgehend umbauen und die tiefe Krise der 1980er Jahre überwinden musste, hatten die Regierungen größere Probleme.