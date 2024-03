Langsam rollt der Müllwagen auf der Hauptstraße von Szczurkowo (Schönbruch), einem polnischen Grenzort in der Woiwodschaft Ermland-Masuren. Die Einwohner stellen ihre Müllsäcke vor ihre Häuser und achten dabei überhaupt nicht auf drei russische Soldaten mit Kalaschnikows, die auf einmal aus dem Gebüsch kommen. Die Männer bleiben jenseits des Grenzzauns stehen, der sich nur wenige Meter hinter den letzten Häusern von Szczurkowo entlangzieht, so, als wollten sie einfach die polnische Seite inspizieren. Wenige Minuten später verschwinden sie wieder hinter dem hohen Gebüsch und Bäumen. Die Einwohner bleiben unbeeindruckt von diesem plötzlichen "Besuch". Dennoch wissen sie gut – wie alle im Grenzland – dass sich ihre kleine Welt, so wie ganz Europa, in den vergangenen zwei Jahren stark verändert hat. Bildrechte: Thomas Voßbeck

Seit dem Beginn der russischen Aggression in der Ukraine verfolgt man in dieser Gegend deshalb die Nachrichten im Fernsehen und im Internet aufmerksamer als anderswo. Der Krieg tobt zwar tausend Kilometer von hier, doch gefühlt ist er viel näher. Das gepflegte Haus von Stefan Sycz in Ostre Bardo (Klingenberg) steht etwa 500 Meter von der Grenze zur russischen Exklave Kaliningrad. Der 60-Jährige verbrachte in diesem – aus polnischer Sicht am Ende der Welt gelegenen – Ort sein ganzes Leben und hat sich dort immer wohlgefühlt. Bis zum 24. Februar 2022: "Nach dem Ausbruch des Ukraine-Krieges hatten wir wirklich Angst, dass die Russen auch in Polen einmarschieren. Wir wohnen ja direkt an der Grenze, das hätte für uns schlimme Folgen gehabt. Man ist doch wehrlos, die können einfach herüberkommen und uns umbringen. Sie können darüber lachen, aber in der ersten Phase des Krieges habe ich abends immer ein Messer neben mein Bett gelegt. Das ist immerhin eine Waffe", erzählt Sycz und versteckt seine wahren Emotionen hinter einem Lächeln. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Das Leben an dieser Grenze war nie eine Idylle. Wie mit dem Lineal wurde sie 1945 quer durch die bisherige Reichsprovinz Ostpreußen gezogen, um polnisch und sowjetisch gewordenes Gebiet voneinander abzutrennen. Mehr als vier Jahrzehnte lang bildete sie eine Art zusätzlichen "Eisernen Vorhang" mitten im Ostblock. Kein Grenzübergang, kein Austausch, kein Kontakt.

Erst Anfang der 1990er-Jahre wurden zwischen Polen und der Oblast Kaliningrad die ersten Grenzübergänge eröffnet. Der legale und illegale Handel blühte. Mit dem polnischen EU-Beitritt 2004 kam zwar die Visumpflicht, doch acht Jahre später schien die Einführung des visafreien kleinen Grenzverkehrs eine neue Epoche im Leben der Menschen dies- und jenseits der Grenze einzuleiten.

Von dem weit geöffneten Tor profitierten beide Seiten, erklärt Zdzisław Antoniak, Besitzer einer Pension im polnischen Grenzort Nowa Pasłęka (Neu Passarge). "So wie wir früher nach Deutschland zum Einkaufen gefahren sind, so kamen nun die Russen zu uns. Sie kauften Lebensmittel, Kosmetika und elektronische Geräte. Wir kauften bei ihnen Benzin und Zigaretten. Russische Gäste hatte ich bei mir auch schon, allerdings waren das überwiegend Menschen mit deutschen Pässen, die unterwegs zu ihren Verwandten in Russland waren", so Antoniak. Bildrechte: Thomas Voßbeck

Da vor allem die russischen Grenzbeamten für eine entsprechende materielle Gegenleistung ein Auge zudrückten, boomte auch der Schmuggel. Nach vier Jahren des regen und nicht immer legalen Austausches setzte Warschau 2016 den kleinen Grenzverkehr aus. Die polnische Regierung erkannte in der russischen Annexion der Krim und der Besetzung der Ostukraine eine Rückkehr Moskaus zu seiner imperialen Politik. Der Grenzübertritt war fortan erschwert, aber nicht unmöglich. Abgesehen von der Pandemie, kam er erst 2022 zum Erliegen, nachdem der Kreml einen Angriffskrieg gegen die gesamte Ukraine begonnen und Polen darauf mit der Schließung seiner Grenzen für russische Bürger reagiert hatte.