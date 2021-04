Auf die Frage, welche polnische Stadt die erste Hauptstadt des Landes war, wird es in Polen rasch emotional. Zu den möglichen Kandidaten gehören neben Gniezno und Poznań auch Ostrów Lednicki, Giecz und Krakau . Vor kurzem hat Tomasz Budasz, Bürgermeister von Gniezno, die Initiative ergriffen. Am 10. März postete der Politiker auf Facebook stolz die Bilder der neuen Ortseingangsschilder, die seine Stadt aufgestellt hat - und auf denen nun der Zusatz prangt: "Erste Hauptstadt Polens". Schließlich wisse jedes Kind, dass Gniezno die erste Hauptstadt Polens war, sagte Budasz dem Sender TVP.

Auch auf den Internet-Auftritten der Stadt findet man überall den Hinweis "Erste Hauptstadt Polens", auf der Homepage der Stadt ebenso wie auf den Social-Media-Kanälen. Wer Zweifel an dieser Behauptung habe, so Budasz, sei entweder eifersüchtig oder habe Komplexe.

Viele Historiker halten den Streit um die erste Hauptstadt Polens ohnehin für völlig sinnlos. Schon der Begriff "Hauptstadt" sei nicht zielführend, sagte der Historiker und Archäologe Janusz Górecki dem Sender RMF FM: Eine Hauptstadt sei dort, wo sich der Herrscher aufhält. Doch im frühen Mittelalter war es üblich, dass die keinen festen Herrschaftssitz hatten, sondern als Wanderherrscher zwischen verschiedenen Städten wechselten. So hielt sich Herzog Mieszko I. eben nicht nur in Gniezno und Poznań auf, sondern außerdem noch in Ostrów Lednicki und Giecz. Somit kämen all diese Städte für den Titel als erste polnische Hauptstadt in Frage.