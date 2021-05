Wo gibt es die größten Bernsteinvorkommen der Welt? Die größten Bernsteinvorkommen der Welt befinden sich im Kaliningrader Gebiet, einer russischen Enklave, die im Nordosten an Polen grenzt. Dort vermutet man etwa 300.000 Tonnen Bernstein, also 80 Prozent der weltweiten Vorkommen. Die dortige Lagerstätte wird Schätzungen zufolge noch für 90 Jahre reichen. Dieser "Baltische Bernstein" wird in kleineren Mengen aber auch in weiteren Anreinerstaaten der Ostsee gefunden, darunter Polen. Die zweitgrößten Bernsteinvorkommen befinden sich in der Dominikanischen Republik. Bedeutende Bernsteinmengen lagern auch in der Ukraine. Auch in Mitteldeutschland gibt es, wenn auch kleine, Bernsteinvorkommen, vor allem am Grund des Goitzschesees bei Bitterfeld.