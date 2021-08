"Wer zum Teufel bist du, du Lump, komm her!" - beschimpften Ende Juli aggressive Impfgegner das Sicherheitspersonal der Impfstelle in Grodzisk Mazowiecki, als sie dort einzudringen versuchten. Sie umzingelten einen Krankenwagen und drohten den Sanitätern, sie zu töten. Es kam zu Gewalttaten gegen Angestellte, ein Wachbeamter wurde verprügelt. Die Polizei nahm zwei Personen fest. Das war bei weitem kein Einzelfall. In Posen stürmte eine aggressive Gruppe einen Picknickplatz für Familien und schwangere Frauen, die sich dort impfen lassen wollten. Schließlich wurden in Zamość eine Impfstelle und das Sanitätsamt in Brand gesetzt. Nach dem Täter, den zahlreiche Überwachungsaufnahmen gefilmt haben, wird bis heute gefahndet. Und in Aleksandrów Kujawski griffen Uniformierte Impfgegner ein Waisenhaus an, bedrohten dessen Leiterin und warfen ihr "illegale Experimente an Kindern" vor. Wie sich herausstellte, gehören die Angreifer einer rechtsextremen und antisemitischen Gruppierung an - der "Bydgoszczer Kameradschaft der Landsleute" (polnisch: Bydgoskie Kamractwo Rodaków).