YouTuber testet Dating-Portale

Einem breiten Publikum wurde die katholische Dating-Welt bekannt, als sich der prominente polnische YouTuber Dymitr Błaszczyk das Portal Singlowanie vornahm. In seinem Video "Katholisches Tinder - Wie reißen Katholiken Mädchen auf?" machte er auf seinem Kanal "Sprawdzam Jak" den Selbsttest und meldete sich bei der Plattform an. Der Clip wurde in eineinhalb Wochen fast eine halbe Millionen Mal angeschaut. Katholische Dating-Portale sind in Polen im Aufwind. Der YouTuber Dymitr Błaszczyk hat einen der Marktführer getestet. Dafür legte er Fakeprofile junger Frauen an. Bildrechte: YouTube/Sprawdzam Jak

Der Clou: Błaszczyk legte zwei komplett unterschiedliche Fake-Profile von Frauen an. So wollte er herausfinden, welche von beiden mehr Anfragen bekommt. Die fiktive "Izabela90" ist völlig gegen Abtreibung, praktizierende Christin, bevorzugt "natürliche Methoden" bei der Verhütung und plädiert für Enthaltsamkeit vor der Ehe. "MoniczkaMonia" dagegen hat keine Kinder und wünscht sich auch zukünftig keine. Außerdem ist sie je nach Situation für eine Abtreibung, "selbstverständlich" für Verhütungsmittel und will nicht bis zur Ehe warten, um mit ihrem Partner intim zu werden.

Nach sieben Stunden hatten sich bereits 24 Interessenten auf die Anzeige der enthaltsamen "Izabela90" gemeldet. Die liberalere "MoniczkaMonia" wollten dagegen 37 Personen treffen. Nach nur einem Tag kehrte sich das Verhältnis jedoch deutlich um: "MoniczkaMonia" wollten zwar immer noch 43 User kennenlernen, die gläubige "Izabela90" hatte jedoch bereits 62 Anfragen gesammelt. Trotzdem zeigte sich der YouTuber Dymitr Błaszczyk erstaunt, dass sich überhaupt so viele Leute auf "MoniczkaMonia" gemeldet hatten, da sie die Grundprinzipien der Plattform eigentlich in Frage stellt. Fake-Profil mit Anziehungskraft: Mit dieser fiktiven jungen Frau suchte der YouTuber Dymitr Błaszczyk nach Usern, die es mit der Sexualmoral der Kirche nicht ganz so Ernst nahmen - und fand gleich einige Dutzend. Bildrechte: YouTube/Sprawdzam Jak

Großer Einfluss der Kirche

Die katholischen Dating-Portale treffen in Polen einen Nerv und auf einen riesigen Markt. Nach Angaben des polnischen statistischen Hauptamts (GUS) sind mehr als 33 Millionen Polen katholisch, das sind fast 90 Prozent der Bevölkerung. Außerdem hat die Katholische Kirche einen großen Einfluss auf den polnischen Staat und die Gesellschaft und beeinflusst maßgeblich die öffentliche Debatte. So nennen Vertreter der katholischen Kirche in Polen LGBT eine Ideologie und setzten sich für ein Verbot von Abtreibungen ein.

Der katholische Fernsehsender TV Trwam sorgte beispielsweise zuletzt für Aufregung, als eine Professorin der Katholischen Universität Lublin dort verkündete, dass es für eine katholische Frau nur zwei mögliche Lebenswege gebe: Mutterschaft oder ein Leben als Jungfrau, zum Beispiel im Kloster. Verhütungsmittel bezeichnete sie als "Verminderung der eigenen Würde". Dieses traditionelle Familienbild und solche erzkonservativen Thesen haben in Polen immer noch viele Anhänger.

Katholische Kirche in der Kritik

Doch auch in Polen findet zunehmend ein gesellschaftlicher Wandel statt. Während sich auf dem Land immer noch viele als gläubig bezeichnen, schwindet das Vertrauen der jungen Bevölkerungsschicht besonders in den Städten in die Institution Kirche. Nach einer Erhebung des polnischen Meinungsforschungsinstituts CBOS aus dem Jahr 2019 praktizieren die Hälfte der Jugendlichen in Großstädten ihren Glauben nicht mehr und nur noch 35 Prozent besuchen die Kirche am Sonntag.