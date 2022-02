Denn in den anderen Ferien- und Kurorten im polnischen Gebirge ist die Luftqualität nicht besser. Wenn die Heizsaison im September beginnt, werden die Grenzwerte für Luftverschmutzung häufig überschritten. Migräne, eine verstopfte Nase, tränende Augen, Husten, Müdigkeit und Atembeschwerden plagen dann Einwohner und Touristen. Das betrifft auch die beliebtesten Skiorte im Land wie Białka Tatrzańska, Zakopane, Wisła und Cieplice. Sogar in Rabka-Zdrój, einen bekannten Kurort, in dem Atemwegserkrankungen behandelt werden, ist die Luft mehr als schlecht. Dort liegt die Konzentration des extrem krebserregenden Benzo(a)pyren oft bis zu 900 Prozent über den zugelassenen Grenzwerten. "Wenn eine Stadt eine Klimagebühr erhebt, ohne die damit verbundenen Standards zu erfüllen, verliert die ganze Idee der Kurorte ihren Sinn," beklagt Patryk Białas die gegenwärtige Situation.

Seit Jahren ist bekannt, dass die Luftqualität in den Kurorten nicht gut ist, aber es gibt dafür keine stichhaltigen Beweise, denn die Gemeinden weigern sich, Luftmessgeräte zu installieren. Und diejenigen, die über solche Daten verfügen, zögern, sie zu veröffentlichen. In manchen Orten, wie in Nowy Targ, dem unbestrittenen Spitzenreiter im letzten Ranking des "Polnischen Smogalarms", werden die Messstationen an sauberere Stellen am Stadtrand verlegt, um die Werte zu verbessern. Mancherorts wird in extremen Fällen sogar zu einer "Smogsperre" aufgerufen, nämlich dazu, das Haus nicht unnötig zu verlassen, Räume nicht zu lüften und körperliche Aktivitäten zu meiden.