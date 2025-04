Polen ist nach Deutschland der zweitgrößte Markt für den Thermomix weltweit, sagt Wojciech Ćmikiewicz. Er ist Chef von Vorwerk Polska, dem Hersteller des Thermomix. In den 30 Jahren seiner Marktpräsenz in Polen hat das Unternehmen nach eigenen Angaben mehr als 1,7 Millionen Geräte verkauft. Das entspräche mehr als 10 Prozent der polnischen Haushalte, wenn man annehmen würde, dass das Küchengerät pro Familie nur einmal angeschafft wurde. Allein im Jahr 2023 gaben die Polinnen und Polen umgerechnet etwa 280 Millionen Euro für Thermomix-Geräte aus . Beachtliche Zahlen angesichts der großen Konkurrenz und des hohen Preises .

Die Polen lieben das Kochen und die Küche ist für sie der zentrale Ort der familiären und sozialen Integration. Das könnte einer der Gründe sein, warum sich der Thermomix in Polen so gut verkauft. Soziologin Katarzyna Krzywicka-Zdunek, die für ein polnisches Marktforschungsinstitut arbeitet, beobachtet den Aufstieg des deutschen Kochgeräts seit Jahren. Begonnen habe der Thermomix-Boom während der Coronavirus-Pandemie, sagte sie dem MDR. Weil Restaurantbesuche wegfielen, suchten die Menschen nach einem Ersatz für ihr soziales Leben. Bald tauchten etwa Kaffeemaschinen der Spitzenklasse in den Haushalten auf, die vorübergehend für viele zum Home-Office geworden waren. Bei der Arbeit zu Hause wuchs auch das Bedürfnis, schnell und unkompliziert Mahlzeiten zuzubereiten. Da der Thermomix mit seiner digitalen Rezeptdatenbank auch Koch-Einsteigern genau das verspricht, fand er den Weg in viele polnische Küchen.